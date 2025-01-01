Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 58: Auf Achse
21 Min.Ab 12
Späte Mutterliebe? Nach dem Mord an seinem Vater verschwindet der zehnjährige Ben Leipold spurlos aus dem Krankenhaus. Besteht ein Zusammenhang zwischen dem Mord und dem Verschwinden des Jungen? Steckt womöglich die Truckerin Melanie Scherf, Bens leibliche Mutter, dahinter, obwohl die sich nie für ihr Kind interessiert hat?
