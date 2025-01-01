Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gesindel und Gesocks

SAT.1Staffel 13Folge 38
23 Min.Ab 12

In der Gosse - Sozialarbeiter Jochen Grossmann hatte immer versucht, Straßenkids wieder auf die Beine zu helfen. Jetzt liegt der 42-Jährige erstochen am Rande eines Parkplatzes. Die Kommissare treffen auf rebellische Teenager, besorgte Eltern und decken schon bald dunkle Geheimnisse aus der Vergangenheit auf ...

