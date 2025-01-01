Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 5: Gelähmt vor Liebe
23 Min.Ab 12
Sitzen gelassen - Jeanette Köhler verunglückt mit ihrem Wagen und sitzt seither im Rollstuhl. Ihr Liebhaber, der verheiratete Benno Hambacher, stiehlt sich klammheimlich aus der Beziehung und lässt Jeanette allein. Dann wird die Leiche des 38-Jährigen im Wald verscharrt aufgefunden. Hat die behinderte Frau aus Rache gemordet?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick