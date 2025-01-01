Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Das ging ins Auge

SAT.1Staffel 5Folge 147
Das ging ins Auge

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 147: Das ging ins Auge

21 Min.Ab 12

Sprache verloren: Alleine und hilflos irrt ein kleines Mädchen durch die Straßen von Duisburg. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel: Das Mädchen hat einen derartigen Schock erlitten, dass es nicht in der Lage ist, zu sprechen. Auf der Suche nach ihrer Identität und ihrer Geschichte stoßen die Kommissare auf eine grausame Spur ...

