Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 147: Das ging ins Auge
21 Min.Ab 12
Sprache verloren: Alleine und hilflos irrt ein kleines Mädchen durch die Straßen von Duisburg. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel: Das Mädchen hat einen derartigen Schock erlitten, dass es nicht in der Lage ist, zu sprechen. Auf der Suche nach ihrer Identität und ihrer Geschichte stoßen die Kommissare auf eine grausame Spur ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick