Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Bis aufs Blut

SAT.1Staffel 5Folge 43
Bis aufs Blut

Bis aufs BlutJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 43: Bis aufs Blut

22 Min.Ab 12

Freefight, ein zweifelhafter Sport! Der 24-jährige Kevin Roth bezahlt ihn mit seinem Leben. Er ist regelrecht zu Tode geprügelt worden. Als Drahtzieher des illegalen Kampfes vermutet Kommissar Bernie Kuhnt den Boxstudioinhaber Johnny Decker. Dabei erhärtet sich sein Verdacht, als er bei seinen Ermittlungen das Studio genauer unter die Lupe nimmt. Dabei gerät er selbst in große Gefahr ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen