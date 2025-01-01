Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 44: Wer bin ich?
22 Min.Ab 12
Und die Welt wird schwarz: Ein junges Mädchen wird völlig verwirrt und mit einem Blackout auf einer Parkbank gefunden. Offenbar ist sie Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Wer ist das Mädchen? Die Kommissare versuchen, Stück für Stück die Wahrheit zu rekonstruieren - doch ihre wichtigste Zeugin kann sich an nichts erinnern ...
