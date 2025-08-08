Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 80vom 08.08.2025
22 Min.Folge vom 08.08.2025Ab 12

Die 24-jährige Studentin Lisa Schnell wird nach einer wilden Sex-Orgie erstochen in einem Hotelbett aufgefunden. Alle Indizien deuten auf ein fatales Liebesspiel, doch zwischen zerstörerischer Begierde und trügerischem Familienidyll stoßen die Kommissare auf ein unbeschreibliches Verbrechen ...

