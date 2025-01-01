Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 143: Fatale Verführung
22 Min.Ab 12
Eine WG-Party läuft völlig aus dem Ruder. Mittendrin die Tochter der Kommissarin Conny Niedrig. Wenig später taucht Nicki Niedrig auf dem Polizeipräsidium auf und behauptet, ihre Freundin Miriam schwebe in Lebensgefahr. Lügt sie? Denn die Jungs der WG sagen das Gegenteil! Ein heikler Fall für Conny Niedrig. Sie muss entscheiden, wem sie vertraut.
