Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Dritte im Bunde

SAT.1Staffel 7Folge 114
Der Dritte im Bunde

Der Dritte im BundeJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 114: Der Dritte im Bunde

22 Min.Ab 12

Daniel Nüttel verlässt wie gewohnt am Morgen das Haus, um sich auf den Weg in die Arbeit zu machen. Doch dort kommt er nie an. Seine schwangere Frau ist außer sich vor Sorge. Ist ihr Mann noch am Leben? Die Kommissare ermitteln unter Hochdruck, doch mit jeder Sekunde schwindet die Hoffnung, den 28-Jährigen lebend wieder zu finden ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen