Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Geschwisterbande

SAT.1Staffel 7Folge 72
Geschwisterbande

GeschwisterbandeJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 72: Geschwisterbande

22 Min.Ab 12

Ausnahmezustand auf dem Polizeipräsidium: Die Kommissarin Conny Niedrig wird als Geisel genommen. Die Forderung: Freilassung eines Häftlings. Als zusätzliches Druckmittel entführen die Täter Connys Bruder Andreas Niedrig. Wird die Forderung nicht erfüllt, soll er sterben. Außerdem drohen die Kidnapper damit, eine Bombe in Duisburg hochgehen zu lassen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen