Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 147: So ja nicht!
22 Min.Ab 12
Tod zum Frühstück - Tom Hegel hatte sein ganzes Leben noch vor sich. Als ihn jemand unter Drogen gesetzt und anschließend erstochen hat, wird dem Leben des jungen Mannes durch einen Unbekannten ein jähes Ende gesetzt. Doch irgendetwas an dem Fall ist faul: War es ein eiskalter Mord oder doch ein Unfall im Drogenrausch?
