Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 39: Kuhnt Jr.
22 Min.Ab 6
Als Bernies Ex-Freundin Sandra Krüger von Unbekannten verschleppt wird, übernimmt er sofort die Ermittlungen. Für die Entführung gibt es einen Zeugen: Sandras sechsjährigen Sohn Bernhard - doch der schweigt beharrlich. Während die Kommissare fieberhaft nach der Mutter des Jungen suchen, stellt sich Bernie eine ganz andere Frage: Ist Bernhard womöglich sein Sohn?
