Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 9: Opfer der Eitelkeit
22 Min.Ab 12
Der muskulöse Tito Lange wird erschlagen aufgefunden. Die Tatwaffe: eine Langhantel. Handelt es sich dabei um einen schrecklichen Unfall oder war es pure Absicht? Die Kommissare begeben sich auf Spurensuche - doch als sich der KTU-Mitarbeiter Amir Malik selbst aufs Laufband stellt, geschieht ein folgenschwerer Unfall ...
