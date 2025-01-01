Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 120: Mord im Schlaf
22 Min.Ab 12
Mord auf dem Campingplatz: Der Weltenbummler Ben Sievers wird erstochen aufgefunden. Gerade als der Kriminaltechniker Amir Malik seine Arbeit am Tatort aufnehmen will, dreht ein Unbekannter den Rasensprenger auf und vernichtet damit alle Beweise. Die Kommissare müssen sich etwas einfallen lassen, um den Täter zu überführen ...
