Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 80: Der Mörder auf dem Dach
22 Min.Ab 12
Wenn der Jäger zum Gejagten wird - ein Unbekannter liegt erschossen auf dem Dach eines Hauses. Offenbar wollte das Opfer selbst jemanden töten, denn neben ihm wird ein Gewehr mit Zielfernrohr sichergestellt. Doch was steckt wirklich dahinter? Die Kommissare ermitteln und stoßen kurz darauf auf eine weitere Leiche.
