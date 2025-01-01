16-jährige fällt auf Loverboy reinJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 128: 16-jährige fällt auf Loverboy rein
23 Min.Ab 12
Als die 16-jährige Anja zwei Tage nicht bei ihren Eltern auftaucht, holt die Polizei die Minderjährige aus der Wohnung des vorbestraften Dejan. Plötzlich verschwindet das Mädchen wieder. Ist Anja Opfer eines sogenannten Loverboys geworden? Für die Kommissare zählt jede Minute ...
