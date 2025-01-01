Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 140: Rache eines Schülers
23 Min.Ab 12
Die 29-jährige Lehrerin Simone Kreuz behauptet, sie sei von drei ihrer Schüler in ihrer Wohnung überfallen und misshandelt worden. Aber warum meldet sie den Vorfall erst eine Woche später? Und wie passen die Gerüchte an der Schule dazu, dass sie mit einem Schüler, der angeblich am Überfall beteiligt war, eine Affäre hatte?
