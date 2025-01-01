Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 11Folge 155
Folge 155: Braut wird am Hochzeitstag erschlagen

22 Min.Ab 12

Als Elena Piecek am Tag ihrer Hochzeit schwer verletzt aufgefunden wird, kommen praktisch alle Gäste der Hochzeitsgesellschaft als Täter in Frage. Die Familien des ungleichen Paares hassen sich, der Bruder der Braut gilt als aggressiv und da ist auch noch die Frau, die den Bräutigam eigentlich für sich erobern wollte.

