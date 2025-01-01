Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Überforderte Hausfrau flüchtet vor aggressivem Mann

SAT.1Staffel 11Folge 156
Überforderte Hausfrau flüchtet vor aggressivem Mann

Überforderte Hausfrau flüchtet vor aggressivem MannJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 156: Überforderte Hausfrau flüchtet vor aggressivem Mann

22 Min.Ab 12

Vera Theil sieht an der Supermarktkasse rot. Sie schlägt die Kassiererin und bedroht die Kunden und Angestellten. Die Ermittler finden schnell raus, dass Vera mit den Nerven am Ende ist. Sie ist mit Haushalt, Kindern und kaputter Ehe überfordert. Plötzlich verschwindet sie. Ist sie vor ihrem Alltag geflohen oder wollte ihr Mann sie loswerden?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen