SAT.1Staffel 11Folge 157
Folge 157: Kioskbesitzer wird nach Partynacht erschossen

22 Min.Ab 12

Ein indischer Kioskbesitzer wird mitten in der Nacht in seinem Laden erschossen. Ein Taxifahrer hat zur Tatzeit ein völlig aufgelöstes Mädchen in der Nähe des Tatorts aufgenommen. Die Kommissare können die Eltern der 15-Jährigen ausfindig machen. Von Fiona selbst fehlt aber jede Spur.

SAT.1
