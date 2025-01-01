Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Supermarktchef wird überfallen

SAT.1Staffel 11Folge 167
Supermarktchef wird überfallen

Supermarktchef wird überfallenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 167: Supermarktchef wird überfallen

23 Min.Ab 12

Der Supermarktleiter Bernd Deussen wird vor Ladenöffnung niedergestochen. Er hat seinen Angreifer verletzt, allerdings nicht erkannt. Die Mitarbeiter des Supermarktes hüllen sich derweil in Schweigen. Ist der Täter unter Ihnen? Ein Überwachungsvideo könnte die Aufklärung bringen.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen