Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Kriminelle Bande

SAT.1Staffel 11Folge 170
Kriminelle Bande

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 170: Kriminelle Bande

22 Min.Ab 12

Der Kneipenbesitzer Manni hat sich mit den falschen Leuten angelegt. Er wird in seiner Wohnung krankenhausreif geschlagen und seine Kneipe wird völlig verwüstet. Er weiß, wer dafür verantwortlich ist, schweigt aber. Erst als seine Tochter entführt wird, bringt er die Kommissare auf eine heiße Spur, aber kommen sie bereits zu spät?

SAT.1
