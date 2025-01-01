Neunjähriges Mädchen haut von zu Hause abJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 90: Neunjähriges Mädchen haut von zu Hause ab
22 Min.Ab 12
Die neunjährige Luisa verschwindet mit ihrem sechsjährigen Bruder Lukas spurlos von zu Hause. Ihre Mutter Nicole hat panische Angst, dass ihnen etwas zugestoßen sein könnte. Mit Hochdruck fahnden die Kommissare nach den Kindern. Als die beiden mit einem Mann gesehen werden, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ...
