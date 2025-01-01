Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wer schön sein will, muss leiden

SAT.1Staffel 11Folge 99
Folge 99: Wer schön sein will, muss leiden

23 Min.Ab 12

Jenny Auer wacht wie gerädert auf - in fremder Unterwäsche. Die hübsche 21-Jährige weiß nur noch, dass Thorben Klein, der beste Kumpel ihres Freundes, sie fotografiert hatte. Aber was ist dann passiert? Kurz nachdem Jenny den Hobbyfotografen anzeigt, geschieht ein scheußliches Verbrechen ...

SAT.1
