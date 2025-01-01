Guter Rat kommt teuer zu stehenJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 53: Guter Rat kommt teuer zu stehen
21 Min.Ab 12
Steffi Husemeyer wird auf dem Weg zur KiTa brutal entführt. Doch selbst als wenig später auch noch auf ihren Ehemann geschossen wird, weigert sich dieser, mit der Polizei zu kooperieren. Die Kommissare rätseln, warum der 37-Jährige eisern schweigt ...
