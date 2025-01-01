Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 56: All you can't eat
21 Min.Ab 12
Die 16-jährige Kim Biniasch bricht auf dem Schulklo zusammen und kann trotz Reanimation nicht wiederbelebt werden. Nicht nur für Kims alleinerziehender Mutter ein Schock. Und die Gründe für das Herzversagen des Teenagers bleiben rätselhaft, bis die Kommissare auf ein unglaubliches Geheimnis von Kims Schulkameraden stoßen.
