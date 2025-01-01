Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein klarer Fall

Folge 57: Ein klarer Fall

21 Min.Ab 12

Notwehr oder Mord? - Der Schutzgelderpresser Bülent Akhan wird im türkischen Café vor Zeugen erschossen. Aus Notwehr, wie Cafébesitzer Serdar Dogan nach der Tat behauptet. Ein scheinbar klarer Fall. Doch warum stimmen die Tatortspuren weder mit den Zeugenaussagen noch dem Geständnis überein? Und werden sich Bülents Komplizen an Serdars Familie rächen?

