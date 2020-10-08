Schaffe, schaffe, Häusle baueJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 175: Schaffe, schaffe, Häusle baue
22 Min.Folge vom 08.10.2020Ab 12
Zwischen Putz und Zement liegt der Bauunternehmer Anton Nolte auf einer seiner Baustellen - erschlagen mit der Strebe eines Treppengeländers. Die Kommissare ermitteln in einem Sumpf aus Bestechung, Betrug und persönlichen Befindlichkeiten.
