Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 141: Ärztliche Schweigepflicht
22 Min.Ab 12
Simone Rensing wird von Stimmengewirr und Getuschel aus dem Schlaf gerissen. Als sie sich auf die Suche nach der Quelle der Unruhe macht, beobachtet sie, wie ihr Mann von einer unbekannten Frau bedroht wird. Am nächsten Tag konfrontiert sie ihren Mann mit dem Erlebten - doch zu ihrer Verwunderung kann der sich an nichts erinnern. Hat er ein Geheimnis, von dem seine Frau nichts weiß? Und was hat der rote Schriftzug an der Wand der Praxis zu bedeuten?
