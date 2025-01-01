Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Verabredung zum Tod

SAT.1Staffel 5Folge 30
Folge 30: Verabredung zum Tod

22 Min.Ab 12

Die Gefahren im World Wide Web: Als die 25-jährige Milena Brück mit aufgeschnittenen Pulsadern tot vor ihrem Computer aufgefunden wird, scheint der Fall klar! Sie hatte kurz zuvor in einem Chatroom ihren Selbstmord bis ins kleinste Detail beschrieben und geplant. Hat Milena wirklich ernst gemacht oder gibt es einen Täter, der ihre makabre Online-Spielerei Wirklichkeit werden ließ?

