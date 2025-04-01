Der Tod ist ihr BegleiterJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 39: Der Tod ist ihr Begleiter
22 Min.Folge vom 01.04.2025Ab 12
Taxifahrt in den Tod: Die 20-jährige Jana Zinger wird ohne äußere Verletzungen tot auf der Rückbank eines Taxis gefunden. Der Fahrer ist fassungslos, denn als das Mädchen zusammen mit einer weiteren Person in das Taxi stieg, war noch alles in Ordnung. Was geschah während der Fahrt, und wer ist der ominöse Unbekannte?
