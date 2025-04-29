Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wenn der Pizzabote zweimal klingelt

SAT.1Staffel 5Folge 56vom 29.04.2025
22 Min.Folge vom 29.04.2025Ab 12

Tod auf Bestellung: Die attraktive Corinna Walters wird halbnackt und erstochen in der Küche ihres Freundes aufgefunden. Unter Verdacht steht der Pizzabote Giuseppe Bellini. Hat er die junge Frau wirklich wegen ein paar Euro ermordet oder steckt etwas ganz anderes hinter der grausamen Tat?

