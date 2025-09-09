Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 86vom 09.09.2025
21 Min.Folge vom 09.09.2025Ab 12

Die 17-Jährige Janine Drägel wird entführt. Die einzige Spur zu ihr scheint ein Live-Bild zu sein, das über das Internet verbreitet wird. Wo hält der Täter sie gefangen, und was hat er mit dem Mädchen vor? Die Kommissare stoßen bei der fieberhaften Suche nach Janine auf tiefen Hass und dunkle Geheimnisse.

