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Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die Glücklosen

SAT.1Staffel 6Folge 163vom 29.09.2024
Die Glücklosen

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Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 163: Die Glücklosen

22 Min.Folge vom 29.09.2024Ab 12

In Duisburg wird eine junge Frau erschossen angeschwemmt. Die Polizei steht vor einem Rätsel, denn die Tote wird von niemandem vermisst. Als nach einem Raubüberfall die Tatwaffe sichergestellt werden kann, scheint der Mörder gefasst. Doch schnell stellt sich heraus, dass dieser nur ein kleines Puzzelteil in einem skrupellosen Spiel ist.

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