Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 30: Zu schlau für diese Welt
22 Min.Ab 12
Lisa Müller wird erwürgt im Wald gefunden. Warum musste das intelligente Mädchen sterben? Konnte ihr Freund die Trennung nicht ertragen, oder versteckt sich der Täter in der eigenen Familie? Die Kommissare ermitteln zwischen dem hoffnungslosen Wunsch nach Anerkennung und verletzter Liebe und stoßen dabei auf Schreckliches.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick