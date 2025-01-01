Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 67: Macht des Lebens
22 Min.Ab 12
Der Medizinstudent Florian Weißholz wird während einer Unterrichtsstunde erstochen auf einem Seziertisch gefunden. Erst sieht alles nach Rache aus, doch dann finden die Kommissare Parallelen zu drei weiteren unaufgeklärten Morden. Sie ermitteln in einer Welt, in der Willkür und Selbstsucht über Leben und Tod entscheiden ...
