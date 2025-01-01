Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 116
Folge 116: Zimmer Nr. 13

22 Min.Ab 12

Ein Mann namens Oliver Klaas wird in einem Pensionszimmer von dem Zimmermädchen tot aufgefunden. Er wurde mit zwei Kopfschüssen getötet und da er Geld und Wertsachen noch bei sich hat, kann es sich nicht um einen Raubmord handeln. Der Pensionsbesitzer schildert den Ermittlern, dass genau in diesem Zimmer Nr. 13 vor 20 Jahren bereits ein Mord geschah ...

