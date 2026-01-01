Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Hätt' ich dich heut' erwartet

SAT.1Staffel 7Folge 128
Hätt' ich dich heut' erwartet

Hätt' ich dich heut' erwartetJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 128: Hätt' ich dich heut' erwartet

22 Min.Ab 12

Ein Bankräuber im Schweinekostüm hält Conny Niedrig und Bernie Kuhnt in Atem - ihre Kollegin Nina Schmeuser hat sich verliebt und kann sich nur schwer konzentrieren. Kein einfacher Fall für die Kommissare, die fast zu spät merken, dass der Täter sich bei der Polizei besser auskennt, als gedacht...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen