Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Mord auf Bestellung

SAT.1Staffel 8Folge 132vom 29.10.2024
Mord auf Bestellung

Mord auf BestellungJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 132: Mord auf Bestellung

22 Min.Folge vom 29.10.2024Ab 12

Frauenschwarm und Gigolo Valerio al Duca ist Vollblutitaliener und kann die Finger nicht von den Frauen lassen. Die attraktive Schülerin Nathalie lässt ihn jedoch abblitzen. Als kurze Zeit später ihre Mutter tot ist, erhärtet sich ein schrecklicher Verdacht: Hat der Pizzabote Valerio aus Rache Nathalies Mutter mit einer vergifteten Pizza umgebracht?

