Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Tödliche Leihgabe

SAT.1Staffel 8Folge 136vom 31.10.2024
Folge 136: Tödliche Leihgabe

22 Min.Folge vom 31.10.2024Ab 12

Arno Grimm entkommt nur knapp einem Mordversuch. Als er schwer verletzt die Polizei ruft, bietet sich den Kommissaren ein Bild des Schreckens: Arno und seine Frau wurden in ihrem Haus überfallen. Seine Frau stirbt noch am Tatort an ihren schweren Verletzungen. Auf der Suche nach dem Täter lüften Conny Niedrig und Bernie Kuhnt ein unglaubliches Geheimnis ...

