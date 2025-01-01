Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ringelpietz mit zu viel Anfassen

SAT.1Staffel 8Folge 138
Ringelpietz mit zu viel Anfassen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 138: Ringelpietz mit zu viel Anfassen

22 Min.Ab 12

Tod im Morgengrauen - Die 31-jährige Tanja Mellmann wird heimtückisch in ihrer Küche erstochen. Die Kommissare Conny Niedrig und Bernie Kuhnt ermitteln und stoßen hinter der friedlichen Fassade einer Kleinfamilie auf einen tödlichen Strudel aus unersättlicher Lust und zügelloser Gier.

