Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 161: Als wäre nichts gewesen
22 Min.Folge vom 19.11.2024Ab 12
Ein Serientäter verbreitet Angst und Schrecken in Duisburg. Er übergießt ahnungslose Frauen mit einer Säure, so dass ihr Gesicht danach verätzt und entstellt wird. Drei von vier Frauen haben den Anschlag nicht überlebt. Können die Kommissare den Täter fassen, bevor er erneut zuschlägt?
