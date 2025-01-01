Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Mann ohne Erinnerung

SAT.1Staffel 8Folge 166
Der Mann ohne Erinnerung

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 166: Der Mann ohne Erinnerung

22 Min.Ab 12

Abgestochen und vergessen: Die Psychiaterin Patrizia Wagner wird in ihrer Wohnung brutal niedergestochen. Einziger Zeuge: ihr Schwager Jonas Ritter. Dieser kann sich jedoch an nichts erinnern. Er gibt an, kein Kurzzeitgedächtnis mehr zu haben. Lügt er? Erst ein scheinbar aufgeklärter Mord führt die Kommissare auf die Spur des wahren Täters.

SAT.1
