Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Kann denn Liebe Sünde sein ... ?

SAT.1Staffel 8Folge 54vom 12.09.2024
Kann denn Liebe Sünde sein ... ?

Kann denn Liebe Sünde sein ... ?Jetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 54: Kann denn Liebe Sünde sein ... ?

22 Min.Folge vom 12.09.2024Ab 12

Lydia Stein wurde in einer verlassenen Fabrikhalle erwürgt. Da sie nur mit Unterwäsche und einem Mantel bekleidet ist, gehen die Kommissare davon aus, dass sie ein Sex-Date hatte. Rätselhaft bleibt allerdings die Nachricht, die der Täter am Tatort hinterließ ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen