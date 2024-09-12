Kann denn Liebe Sünde sein ... ?Jetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 54: Kann denn Liebe Sünde sein ... ?
22 Min.Folge vom 12.09.2024Ab 12
Lydia Stein wurde in einer verlassenen Fabrikhalle erwürgt. Da sie nur mit Unterwäsche und einem Mantel bekleidet ist, gehen die Kommissare davon aus, dass sie ein Sex-Date hatte. Rätselhaft bleibt allerdings die Nachricht, die der Täter am Tatort hinterließ ...
