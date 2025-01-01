Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Abgerutscht

SAT.1Staffel 9Folge 101
Folge 101: Abgerutscht

22 Min.Ab 12

Der Geschäftsmann Gerhard Brandt wird erschossen in der Nähe des Straßenstrichs aufgefunden. Alles nur ein Missverständnis, oder suchte der verheiratete Mann tatsächlich bei den Prostituierten Befriedigung für seine absonderlichen Sexualpraktiken? Die Ermittlungen sind im vollen Gange, als plötzlich eine zweite Leiche auftaucht.

SAT.1
