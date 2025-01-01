Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 27: Haare, Hass und Hinterlist
22 Min.Ab 12
Wer schön sein will, muss leiden? Die Friseurauszubildende Sarina Kölber wird beim Färben ihrer Haare lebensgefährlich verätzt. Hat es eine gnadenlose Konkurrentin auf ihren Arbeitsplatz abgesehen oder stecken andere unmoralische Motive hinter der Tat? Die Kommissare ermitteln zwischen Intrigen und Neid ...
