Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 31: Lack und Leder
22 Min.Ab 12
Der nächste Fall führt die Kommissare ins Rotlichtmilieu. Die Prostituierte Natascha Tibold wird erdrosselt in einem Dominastudio aufgefunden. Wurde die Grenze perverser Lust überschritten, oder hat einer ihrer Freier nachgeholfen? Zwischen Latexstrümpfen und der Gier nach Demütigung werden die Ermittler plötzlich mit einem weiteren Opfer konfrontiert. Handelt es sich hier um einen Serienkiller?
