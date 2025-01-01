Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Auf der anderen Seite

Auf der anderen Seite

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 32: Auf der anderen Seite

22 Min.Ab 12

Als der schwule Friseur Lars Nolden von den Ermittlern erwürgt in seinem Salon gefunden wird, kommen viele Fragen auf: Wurde ihm etwa seine sexuelle Neigung zum Verhängnis? Oder ist der Täter in seinem näheren Umfeld zu finden? Die Kommissare schauen hinter die Fassade von Blondierungscreme, Kurzhaarschnitt und Rasur und stoßen auf eine geheimnisvolle Liebschaft. Wird der Geliebte ihnen bei den Ermittlungen weiterhelfen?

