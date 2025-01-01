Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 41: Glanzleistung
22 Min.Ab 12
Nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft finden die Kommissare zwar eine Menge Blut, aber keine Leiche. Conny und Bernie stehen vor einem Rätsel. Bei ihren Ermittlungen gehen sie jedem noch so kleinen Hinweis nach. Doch am Ende sind selbst sie überrascht, welches Geheimnis sich tatsächlich hinter der Tat verbirgt ...
