Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 54: Gut gesaugt ist halb gewonnen
22 Min.Ab 12
Nachdem die 43-jährige Britta Welter einen Staubsaugervertreter verführt hat, verschwindet sie plötzlich spurlos. Die Kommissare bringen in Erfahrung, dass die Hausfrau keine Kostverächterin in Sachen Sex war und sie ständig wechselnde Liebhaber hatte. Wurden ihr nun die erotischen Eskapaden zum Verhängnis?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick